In Val di Sole arrivano i “Green Days”

«Uscire! Uscire! Uscire!».

È questo il motto dei “Green Days”, proposta rivolta ai giovani solandri promossa dal Progetto Giovani Val di Sole/APPM onlus, dalla Comunità della Valle di Sole e sostenuta da un importante contributo economico di tutti i 13 Comuni della valle.

L’idea è quella di proporre una serie di attività all’aria aperta, per riscoprire il piacere di stare assieme e di sperimentare quanto di bello il territorio ha da offrire.

Pubblicità Pubblicità

Per questo nei 9 sabati di primavera tra il 23 aprile e il 18 giugno, le ragazze e i ragazzi iscritti potranno partecipare a iniziative divertenti e adrenaliniche quali tiro con l’arco, tour in mountain bike, wild life watching, canoa, sopravvivenza nei boschi, trekking, parco avventura e orienteering, senza dimenticare la giornata finale con caccia al tesoro.

Le attività sono pensate per i giovani nati tra il 2007 e il 2011 e saranno seguite da educatori del Progetto Giovani e da esperti nelle singole attività. Trasporto incluso.

Le uscite, come detto, si terranno di sabato, e si tratta di attività che non richiedono una particolare preparazione atletica e non insegnano discipline sportive specialistiche.

Pubblicità

Pubblicità Pubblicità



L’intento è unicamente quello di far scoprire le tante esperienze che si possono vivere all’aria aperta e che solitamente vengono proposte ai turisti, ma sono ancora poco conosciute dai giovani del territorio. Iniziative che sempre di più si stanno sviluppando e che possono diventare anche un’interessante opportunità occupazionale nel medio periodo.

Il tempo però stringe: per chiedere informazioni riguardo al programma e per procedere all’iscrizione c’è tempo fino a martedì 19 aprile, contattando il Progetto Giovani all’indirizzo e-mail pgvsole@appm.it oppure al numero 346.4207983, anche tramite WhatsApp.