Coronavirus: 107 nuovi contagi nelle ultime 24 ore in Trentino. Balzo in avanti dei ricoveri

Anche il “Lunedì dell’Angelo” ci porta notizie più rassicuranti sul fronte del contagi in Trentino, con l’assenza di decessi ed appena un centinaio di nuovi contagi, pur sottolineando il fatto che durante la Pasqua i tamponi effettuati non superano il migliaio.

Intanto negli ospedali i pazienti covid diventano 63 (+12 rispetto a ieri) dopo che ieri si sono registrati 12 nuovi ingressi a fronte di zero dimissioni. Sempre 2 i pazienti in rianimazione.

Ieri sono stati analizzati 679 tamponi rapidi (100 sono risultati positivi) e 64 molecolari (7 positivi e 3 conferme di positività già individuate nei giorni scorsi dai rapidi).

Suddivisi per fascia d’età, i nuovi positivi mostrano la seguente fotografia: 4 di 0-2 anni, 2 di 3-5 anni, 9 di 6-10 anni, 2 di 11-13 anni, 4 di 14-18 anni, 20 di 19-39 anni, 30 di 40-59 anni, 14 di 60-69 anni, 10 di 70-79 anni e 12 di 80 o più anni.

Come ieri, nessuna classe ovviamente applica in questo momento la sospensione della didattica in presenza.

Infine, 166 nuovi guariti portano il totale da inizio pandemia a 150.907.

