A fuoco un deposito agricolo nelle campagne di Campodenno, vigili del fuoco in azione

Allarme questa mattina di Pasquetta,lunedì 18 aprile, pochi minuti dopo le 7:00, in valle di Non per un incendio ad una struttura adibita a deposito agricolo nelle campagne di Segonzone nei pressi di Castel Belasi a Campodenno.

Le fiamme e un denso fumo, ben visibili in tutta la zona, stavano avvolgendo l’intera struttura posta nelle vicinanze di alcuni meleti.

Dopo l’allarme, in pochi minuti sul posto sono giunte le squadre dei vigili del fuoco volontari di Campodenno che hanno iniziato immediatamente le operazioni di spegnimento dell’incendio.

L’obiettivo era di impedire che le fiamme si propagassero.

I vigili del fuoco sono riusciti a spegnere le fiamme, iniziando una minuziosa opera di bonifica della struttura per evitare un’eventuale ripartenza dell’incendio. Fortunatamente non si segnalano danni ad altre strutture oppure a persone.

