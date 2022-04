Violentissimo frontale nel trevigiano: ferite due sorelle residenti in trentino, una gravissima

Grave incidente stradale nella mattinata di ieri, sabato 16 aprile, intorno alle 6:30 nel trevigiano, sulla Castellana nella frazione Padernello di Paese, nei pressi del supermercato Alì .

Due sorelle, D. N. e M. N., erano dirette in Kosovo per festeggiare le festività pasquali in famiglia ed erano partite prestissimo dal Trentino.

Secondo una prima ricostruzione a scontrarsi frontalmente sono state una Volkswagen Polo che stava procedendo verso l’abitato di Paese, con a bordo le due sorelle 24 e 25 anni, di origini kosovare ma residenti a San Michele all’Adige in Trentino, e un camion Iveco condotto da un veneziano 35 enne , che proveniva lungo l’opposta direzione di marcia da Treviso verso Castelfranco Veneto.

Il conducente del mezzo pesante si è trovato davanti l’utilitaria e non ha potuto far nulla per evitare lo schianto, nel tentativo di evitarla è salito sul marciapiede andando a sbattere contro un palo dell’illuminazione. La Polo ha centrato il camion sul lato anteriore sinistro, con una violenza tale da essere sbalzata fuori strada nel lato opposto della carreggiata finendo in una canaletta.

Per estrarre la 24 enne rimasta incastrata nelle lamiere contorte della vettura sono dovuti intervenire i vigili del fuoco del comando di Treviso che hanno dovuto anche mettere in sicurezza la zona.

La più grave è apparsa la 24 enne che dopo essere stata stabilizzata e intubata sul posto, è stata trasferita in codice rosso all’ospedale Cà Foncello di Treviso. È ricoverata nel reparto di terapia intensiva con diversi politraumi, le sue condizioni sono giudicate molto gravi.

Meno gravi le condizioni della sorella 25 enne che in stato di choc è stata portata anch’essa in ospedale, ma con traumi giudicati dai medici non gravi.

Illeso l’autista del camion che è stato ascoltato a lungo per ricostruire la dinamica dagli agenti della Polizia stradale di Treviso intervenuti con diverse pattuglie sul posto. Il traffico causa l’incidente ha avuto molte ripercussioni ed è rimasto bloccato a lungo in entrambe le direzioni.