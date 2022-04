Perdono il controllo dell’auto, abbattono la recinzione e finiscono nelle vasche della pescicoltura, feriti 4 giovani

Incidente stradale nelle prime ore di oggi, domenica 17 aprile, intorno alle 1:00 sulla strada statale 45 bis della gardesana tra gli abitati di Pietramurata e Dro in località Marocche al km 123,300 all’altezza della pescicoltura.

Per cause in corso di accertamento una vettura con a bordo quattro giovani è finita fuori strada, abbattendo 30m metri di recinzione, terminando la sua folle corsa nelle vasche della pescicoltura fortunatamente quasi vuote.

In pochi minuti sul posto è giunta un ambulanza dei sanitari del 118 partita dall’ospedale di Arco, per prestare soccorso alle persone coinvolte.

Pubblicità Pubblicità

In supporto ai sanitari e per la messa in sicurezza dell’area sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Dro con 12 uomini, poli soccorso, mezzo celere e un altro di supporto, coordinati dal comandante Luca Sartorelli.

I sanitari dopo aver prestato le prime cure ai giovani coinvolti, ha medicato due di loro sul posto e ha trasportato gli altri due al pronto soccorso del nosocomio arcense per dei controlli.

Dalle informazioni ricevute dai medici del pronto soccorso le loro condizioni non sarebbero preoccupanti.

Pubblicità Pubblicità



Per i consueti rilievi di legge è intervenuta una pattuglia dei carabinieri del radiomobile di Riva del Garda.

Pubblicità Pubblicità

Per recuperare la vettura sono dovuti intervenire l’autogrù dei vigili del fuoco permanenti di Trento e il carro attrezzi della carrozzeria Toccoli di Pietramurata.

Dopo aver messo in sicurezza la zona i vigili sono potuti rientrare verso le 4:00.