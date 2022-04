Morto Giovanni Bernabè il giovane climber precipitato sulle Placche Zebrate

Sgomento e cordoglio per la morte di Giovanni Bernabè, il 18 enne precipitato per 100 metri sulle placche Zebrate 2 giorni fa.

Il giovane ha lottato contro lo morte con tutte le sue forze ma alla fine ha perso la madre di tutte le battaglie: quella per la vita appunto.

Giovanni Bernabè era uno studente del liceo Da Vinci, e precisamente della classe 4 B. Era un giovane sportivo amante della montagna. La sua scomparsa è un pugno allo stomaco per tutti.

Il climber di 18 anni di Trento era stato elitrasportato in gravi condizioni all’ospedale Santa Chiara di Trento, dopo essere precipitato per circa 100 metri sulla via Perla Bianca sulle Placche Zebrate (Dro, Valle del Sarca).

Il ragazzo stava affrontando la discesa in corda doppia insieme ad un compagno di cordata. Da una prima ricostruzione, pare si trovasse in sosta e stesse attrezzando la corda doppia successiva quando, per cause in fase di accertamento, è precipitato per circa 100 metri, fino a finire a terra alla base della parete.

L’elicottero aveva verricellato alla base della parete il Tecnico di Elisoccorso e l’equipe medica. L’infortunato, incosciente e con politraumi in vari punti, era stato stabilizzato e recuperato a bordo dell’elicottero per essere trasferito in condizioni gravi all’ospedale Santa Chiara di Trento. Fin da subito le sue condizioni sono sembrate critiche. Oggi la notizia della sua morte avvenuta al santa Chiara di Trento.

