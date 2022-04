Gli Alpini della sezione Bleggio donano uova di Pasqua agli asili della zona

A causa dell’epidemia, per due anni si era fermata questa grande tradizione che durava da ben 30 anni. Ma questa settimana il gruppo Alpini sezione Bleggio ha ripreso a consegnare le uova di Pasqua agli asili del Comune di Bleggio Superiore e dell’ex Comune di Bleggio Inferiore, e per la precisione: gli asili di Larido, Comighello, Santa Croce e Ponte Arche.

Gli Alpini sono passati anche alla Cooperativa sociale L’Ancora. Per alpini del Bleggio è stata una grande emozione rivedere i bambini. Gli alpini hanno cantato con grande gioia delle canzoni per trasmettere le proprie tradizioni; ad ogni tappa, inoltre, i bambini hanno offerto un dono agli Alpini. Per gli asili dell’ex Comune di Lomaso invece hanno provveduto a consegnare le uova gli Alpini della sez. Lomaso.

