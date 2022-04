Coronavirus: 312 nuovi contagi nelle ultime 24 ore in Trentino

La domenica di Pasqua conferma fortunatamente l’assenza di decessi da covid – 19 in Trentino. Intanto poco più di 3.000 tamponi hanno rinvenuto 312 nuovi positivi. In ospedale sono state ricoverate altre 6 persone, mentre 5 sono state dimesse: attualmente quindi i pazienti covid sono 51, (+1 rispetto a ieri) di cui 2 in rianimazione. (stabile)

Ieri sono stati analizzati 2.844 tamponi rapidi (302 sono risultati positivi) e 189 molecolari (10 positivi e 1 conferma di positività già individuata nei giorni scorsi dai rapidi). Suddivisi per fascia d’età, i nuovi positivi mostrano la seguente fotografia:7 di 0-2 anni, 4 di 3-5 anni, 6 di 6-10 anni, 7 di 11-13 anni, 15 di 14-18 anni, 72 di 19-39 anni, 106 di 40-59 anni, 38 di 60-69 anni, 23 di 70-79 anni e 34 di 80 o più anni.

Nessuna classe al momento applica la sospensione della didattica in presenza. 422 nuovi guariti portano il totale a 150.741. Sul fronte delle vaccinazioni questa mattina il numero raggiunto è risultato pari a 1.210.678, di cui 427.666 seconde dosi e 332.754 terze dosi.

