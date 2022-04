A fuoco una porzione di bosco a Baselga di Pinè, il rapido intervento dei vigili del fuoco limita i danni

Allarme per un incendio boschivo avvenuto nella tarda serata di ieri, sabato 16 aprile, in una porzione di bosco nella zona di via Lido, sulle sponde del lago di Serraia a Baselga di Pinè nei pressi dell’inizio della passeggiata.

Complice il forte vento che soffiava nella zona le fiamme hanno iniziato a svilupparsi rapidamente fino al punto di temere per alcune baite presenti nelle vicinanze. In pochi minuti sono intervenute le squadre dei vigli del fuoco di Baselga che hanno iniziato immediatamente ad operare per cercare di contenere il fronte dell’incendio con le operazioni rese difficoltose causa il vento.

Il rapido intervento dei vigili del fuoco ha permesso di circoscrivere le fiamme evitando che si propagassero alle vicine baite. Sono iniziate poi le operazioni di bonifica per evitare eventuali ripartenze che si sono protratte fino alla notte.

Pubblicità Pubblicità