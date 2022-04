Punto da un’ape a Lover: elitrasportato al Santa Chiara

È stato elitrasportato all’ospedale Santa Chiara di Trento un uomo di Lover che nella mattinata di oggi, sabato 16 aprile poco prima delle 9.40, è stato punto da un’ape mentre si trovava in campagna.

Immediato l’allarme, con i Vigili del Fuoco volontari di Campodenno accorsi immediatamente sul posto per prestare le prime cure all’uomo, al quale sono subito stati somministrati gli antistaminici che fortunatamente aveva in casa.

Nel frattempo da Trento si è alzato in volo l’elicottero, che in pochi minuti ha raggiunto il campo sportivo in località Pozze a Lover.

I pompieri hanno quindi trasportato l’equipe medica dal punto di atterraggio al luogo dell’accaduto.

L’uomo è stato poi trasferito all’ospedale del capoluogo per accertamenti, ma le sue condizioni non dovrebbero essere critiche. La prontezza nella somministrazione degli appositi medicinali contro le reazioni allergiche ha fatto la differenza.

