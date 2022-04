Paura in centro storico a Riva del Garda: fiamme in un’abitazione, salvate due persone

Allarme, ieri sera venerdì 15 aprile intorno alle 19:00 in centro storico a Riva del Garda in via Gazzoletti proprio difronte alla Rocca. A prendere a fuoco un appartamento posto al secondo piano adibito a struttura Bed & Breakfast.

Le fiamme e il fumo si sono sviluppate nella cucina dell’appartamento per poi propagarsi anche verso l’esterno della struttura.

In pochi minuti sono giunte diverse squadre dei vigili del fuoco rivani con 20 vigili e diversi mezzi di supporto quali autopompe, auto-piattaforma e carro aria, il carro decontaminazione e auto comando. In supporto anche l’autoscala distrettuale in dotazione al corpo di Arco.

La prima squadra intervenuta con tecniche di spegnimento offensive è riuscita a domare il rogo che ha completamente distrutto la cucina.

Una seconda squadra con l’ausilio della PLE ha tratto in salvo un’anziana signora che si trovava al terzo piano. Grazie a questa azione coordinata la persona fortunatamente non ha respirato il fumo denso sprigionatosi, ma comunque è stata trasportata dall’ambulanza dei sanitari al pronto soccorso dell’ospedale di Arco per controlli.

Una volta estinto l’incendio i vigili del fuoco avevano notizia di un’altra persona presente al terzo piano, quest’ultima evacuata dall’interno con l’apposita maschera da autoprottettore, anche lei è stata trasportata in ospedale per accurati controlli.

Dalle informazioni giunte dai medici del pronto soccorso le condizioni delle persone sarebbero buone. Successivamente gli uomini della protezione civile hanno proceduto alla bonifica e messa in sicurezza degli ambienti con la ventilazione forzata di tutto l’edificio, in modo da permettere ai residenti di recuperare le proprie cose.

Purtroppo l’edifico ha subito danni ingenti e lo stabile è stato dichiarato temporaneamente inagibile.

Ad assistere alle operazioni di spegnimento ed a accertarsi delle condizioni delle persone anche il sindaco di Riva Cristina Santi .

Sul posto per accertare tutte le cause insieme ai periti dei vigili del fuoco permanenti di Trento anche le pattuglie della polizia di stato cittadina.

Numerosi curiosi e turisti presenti per le vacanze pasquali hanno assistito alle operazioni di spegnimento e bonifica che si sono protratte fino a tarda sera.