Nominato il nuovo Consiglio di Gestione di Fondazione Caritro per il triennio 1 maggio 2022 – 30 aprile 2025: alla presidenza Carlo Schönsberg. Rinnovato anche il Collegio Sindacale.

Il Comitato di Indirizzo di Fondazione Caritro, presieduto dalla Presidente Elena Tonezzer, ha eletto Carlo Schönsberg in qualità di Presidente del Consiglio di Gestione, già consigliere di Fondazione e commercialista con studio in Rovereto con competenze economiche e finanziarie.

Carlo Schönsberg, residente nel circondario del Tribunale di Rovereto, 39 anni, prenderà il posto di avv. Mauro Bondi, che terminerà il suo secondo mandato il 30 aprile 2022.

Eletta anche la Vice Presidente Patrizia Galvagni residente nel circondario del Tribunale di Trento, avvocato in Trento e Milano con esperienza in ambito legale e in società finanziarie.

Sono stati eletti come consiglieri Carlotta Baroldi, avvocato in Trento, Giovanni Cattani residente a Trento attuale CEO di Siemens Energy Transformers e Marco Merler commercialista con studio in Trento.

Nominato anche il Collegio Sindacale, composto dal neo Presidente Lorenzo Bresciani, già sindaco di Fondazione, Laura Costa e Maggie Tomazzolli quali componenti dell’Organo. Sindaci supplenti: Mauro Angeli e Marco Bernardis. Il Consiglio di Gestione e il Collegio Sindacale nominati resteranno in carica per il triennio

