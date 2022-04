Mercato criptovalutario: quali previsioni per Shiba Inu?

Il mondo delle criptovalute, come sappiamo, è soggetto a continue variazioni: spesso, infatti, le nuove tendenze del momento obbligano gli investitori a modificare e stravolgere le loro abitudini.

Tra le numerose valute virtuali che oggi il mercato propone, ad attirare l’attenzione degli appassionati di questi prodotti è la giapponese Shiba Inu: in breve tempo, sono già in molti ad avere acquistato questo prodotto piuttosto originale e innovativo.

Per investire con questo crypto asset, è bene capire quali siano le possibilità offerte dai mercati. A tal proposito, effettuando una ricerca online e digitando su Google “shiba inu criptovaluta” si evince come la soluzione ideale sia quella di scegliere un broker di qualità, affidabile e di comprovata serietà. eToro, ad esempio, permette di acquistare le criptovalute Shiba Inu e di scoprirne le potenzialità e i vantaggi.

Pubblicità Pubblicità

Che cosa è Shiba Inu – In realtà, il nome Shiba Inu deriva da una razza di cane giapponese, ma nel contesto economico si tratta di un progetto che sfrutta la tecnologia Blockchain, e che fa riferimento ad una community molto grande: addirittura di oltre 500mila membri. La vastità del progetto crittografico ha fatto sì che il prezzo del token si abbassasse notevolmente.

Oggi molti investitori che operano nel trading online, e in particolare nelle criptovalute, sono particolarmente favorevoli ad acquistare Shiba Inu. È possibile acquistare il token anche tramite gli exchange, tuttavia, come al solito, si tratta di una modalità poco consigliata, trattandosi di piattaforme non regolamentate che spesso sono soggette ad hackeraggio, oltre a non essere per niente sicure.

Al contrario, rivolgendosi ad un broker online regolare, è possibile acquistare non solo Shiba Inu, ma qualsiasi altra criptovaluta, con la certezza di non incorrere in truffe e raggiri. Ovviamente, è importante tenere sempre presente che, in generale, questo tipo di investimenti sono soggetti a continue fluttuazioni, per tale ragione il livello di rischio è sempre molto elevato, come del resto avviene con il trading online in generale. Ciò significa che per ridurre i rischi è importante saper diversificare il proprio portafoglio con prodotti finanziari eterogenie.

Pubblicità Pubblicità



Scegliere una piattaforma di trading seria e affidabile – Operare con una piattaforma di trading online seria e sicura, significa poter contare su diversi vantaggi. Prima di tutto, non si rischiano furti né di perdere il proprio capitale per il comportamento disonesto del broker. Inoltre, molto spesso le piattaforme più serie mettono a disposizione un conto demo, ovvero una sorta di conto virtuale da utilizzare per fare pratica e per apprendere sia le tecniche e le strategie del trading, sia le funzioni stesse della piattaforma.

Spesso i broker consentono di puntare anche al ribasso e di fare speculazione: pur trattandosi di operazioni rischiose, che non sempre generano un risultato positivo, quando la piattaforma è autorizzata e regolare viene sottoposta ad un continuo controllo da parte della Consob e degli altri organi di vigilanza, evitando così i comportamenti illeciti.

Acquistare Shiba Inu è conveniente? – In realtà, si può dire che questo progetto di criptovaluta abbia ottenuto fin da subito un notevole successo, soprattutto in funzione della propria volatilità, una caratteristica necessaria per gli investitori che preferiscono i prodotti a breve termine. Il prezzo ancora piuttosto basso costituisce inoltre un punto di forza, anche se molto probabilmente tenderà presto a salire, proprio per questo motivo molti traders si stanno affrettando ad acquistare la criptovaluta giapponese.

Previsioni per l’andamento di Shiba Inu – Stando a quanto affermano analisti e investitori già esperti, è molto probabile che Shiba Inu si alzerà di prezzo, proseguendo in un percorso al rialzo forse anche per diversi anni. Ciò significa che acquistare questa criptovaluta potrebbe essere una scelta molto interessante e destinata a svilupparsi.

Chiaramente fare previsioni su tempi molto lunghi è impossibile, anche perché le criptovalute in genere, come si è detto, sono soggette a continui cambiamenti ed evoluzioni. In ogni caso, per gli appassionati del trading online, e soprattutto del breve, se non brevissimo, termine, si tratta di un’opportunità che consente di diversificare ulteriormente il proprio portafoglio, aggiungendo un prodotto innovativo e adatto anche per chi possiede un piccolo capitale.