Elon Musk allunga le mani verso Twitter, quali potrebbero essere le conseguenze

La ricchezza di Elon Musk prova a sfondare altri muri, dopo che il ceo di Tesla aveva già messo le mani su Twitter lo scorso aprile Ad oggi l’uomo è il più ricco del mondo, con circa 273.6 miliardi di dollari, su cui potrebbe aggiungersi l’idea di comprare 100% a Twitter, portando anche lei all’interno del social network.

Rispetto ad Instagram e Facebook, su Twitter una volta pubblicato il contenuto, non è più possibile cambiare il testo. Per questo, Elon Musk confida tanto nella sua idea progetto: “questa società ha un protezionale straordinario”.

L’euforia di Musk alla Securities and Exchange Commission (Sec), l’organo statunitense che si occupa di monitorare l’andamento dei mercati finanziari. L’offerta di Musk è di 54,20 dollari ad azione, per un totale di 43 miliardi di dollari per l’intero pacchetto, con conseguenze positive anche per i suoi titoli

Il dirigente ha inoltre spiegato come Twitter rimarrà aperto agli spunti comunicati dall’imprenditore e dal resto degli azionisti, senza rendere noti i motivi del dietrofront. Di fatto, Non è ancora chiaro se sia stata una decisione del cda stesso o dell’imprenditore.

In base a quanto si legge nel regolamento aziendale, i membri del cda di Twitter dovrebbero comportarsi sempre nell’interesse dell’azienda. Prescrizione infranta da Elon Musk attraverso i suoi tweet.

Potrebbe essere infatti l’ennesima trovata geniale dell’imprenditore, come il chip nel cervello miliardario, dopo aver fatto fatto volare in borse quote della società, e ora toccherebbe puntare a un restyling totale del sito. Il miliardario è ora libero di acquisire ancora più azioni, e diventare dunque il padrone, de facto, dell’azienda. Distruggendone la gerarchia dall’interno, e magari facendo risorgere dalle cenere il canarino azzurro.

