Cade con la bicicletta sulla gardesana. 39 enne elitrasportato al santa Chiara

Incidente ciclistico questa mattina, sabato 16 aprile, intorno alle 9:30 lungo la strada 349 della Gardesana orientale tra l’abitato di Torbole sul Garda, e Malcesine.

Un 39 enne mentre era in sella alla sua bicicletta e stava pedalando lungo la statale ha perso improvvisamente il controllo del mezzo finendo rovinosamente a terra.

Fortunatamente in quel momento non transitava nessun’altro mezzo e quindi il ciclista non è stato investito da nessuno.

In pochi minuti sul posto sono arrivate due ambulanze dei sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure all’uomo, e vista la grave dinamica dell’incidente è stato attivato anche l’elisoccorso atterrato in un prato nel centro abitato di Torbole.

In supporto ai sanitari e all’elisoccorso sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Riva del Garda. Il ferito dopo essere stato stabilizzato dall’equipe sanitaria è stato trasportato con l’ambulanza fino al punto di atterraggio per poi essere trasferito al Santa Chiara per le cure del caso.

Dalle informazioni giunte dai medici del pronto soccorso l’uomo avrebbe riportato alcuni politraumi ma non sarebbe grave. L‘incidente ha causato notevoli disagi alla circolazione stradale dato il numero alto di turisti che frequentano la zona per le vacanze pasquali.

