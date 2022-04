Brutto incidente a Segonzano, ragazzino di 11 anni cade e si infilza con una canna di bambù

L’incidente è accaduto nella tarda mattinata di oggi, sabato 16 aprile, intorno alle 11.15 in una campagna della frazione di Piazzo nel comune di Segonzano. Il bambino di 11 anni mentre stava camminando su un muretto di campagna è scivolato finendo infilzato su una delle piante di bambù. A lanciare l‘allarme sono stati i genitori del ragazzo che hanno udito le grida in lontananza del figlio.

In pochi minuti sul posto è giunta l’ambulanza dei sanitari, e vista la pericolosa dinamica dell’incidente è stato attivato anche l’elisoccorso partito dalla base di Mattarello e fatto atterrare sulla strada provinciale grazie al supporto delle squadre dei vigili del fuoco volontari di Segonzano.

Dopo le prime cure, il ragazzino è stato portato al Santa Chiara per tutti gli approfondimenti del caso. Dalle informazioni giunte dai sanitari del pronto soccorso non sarebbe in pericolo di vita.

