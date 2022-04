Aperta tutto il weekend di Pasqua la strada per Tovel

Pasqua porterà con sé una novità importante per i turisti e i residenti della Val di Non.

Grazie al tempestivo intervento della Provincia Autonoma di Trento, infatti, la strada per il Lago di Tovel è attualmente aperta per tutto il fine settimana di Pasqua.

La prossima settimana la strada rimarrà aperta, ma ci sarà ancora qualche breve chiusura di 30 minuti per ulteriori interventi.

Pubblicità Pubblicità

L’amministrazione comunale di Ville d’Anaunia, in caso di accesso il lunedì di Pasquetta, raccomanda di tenere in considerazione la chiusura della SP73 per il passaggio della gara ciclistica “Tour of the Alps” indicativamente dalle 10.45 alle 12.00.