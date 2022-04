“Anastasia e la maledizione dei Romanov” approda sul palco del Comunale di Pergine

Dopo essere stato annullato lo scorso febbraio, lo spettacolo “Anastasia e la maledizione dei Romanov” è finalmente pronto ad andare in scena.

Mercoledì 20 aprile, alle ore 20.45, il Teatro Comunale di Pergine ospiterà il lavoro portato in scena dalla Compagnia Equilibrio Dinamico, con le coreografie create dalla fondatrice e direttrice Roberta Ferrara e la regia e drammaturgia di Michelangelo Campanale.

Lo spettacolo è inserito all’interno del calendario di programmazione del Circuito Danza del Trentino – Alto Adige organizzato dal Centro Servizi Culturali S. Chiara.

«Il tempo scorre e fugge come un cavallo senza tregua. La macchina del tempo scandisce il flusso delle azioni con particelle che esplodono nello spazio creando un posto dalla quale la protagonista Anastasia è intrappolata. – osserva la compagnia nel presentare lo spettacolo – Un sogno, un ricordo, realtà? Siamo in un limbo tra fantasia e eventi storici che esplodono sui personaggi lasciando melodie che si diffondono nell’aria insieme a colorate suggestioni».

Fondata e diretta dalla coreografa Roberta Ferrara, la Compagnia Equilibrio Dinamico nasce a Bari nel 2011 per offrire, ad un selezionato gruppo di danzatori del Sud Italia, la possibilità di cimentarsi in un repertorio eclettico e di caratura internazionale.

Apertura ad una sperimentazione di qualità ed un lavoro drammaturgico certosino ed efficace: queste le parole che definiscono la produzione della stessa Ferrara e quella dei coreografi chiamati a collaborare con Equilibrio Dinamico.

Grazie ad un efficace network di scambi con l’Europa e l’Asia, sostenuto dal Teatro Pubblico Pugliese e, fra gli altri, degli Istituiti Italiani di Cultura di Colonia, Messico, New York, Atene, San Paolo del Brasile, San Francisco e Zagabria, la compagnia va in scena in paesi quali Stati Uniti, Messico, Singapore, Brasile, Belgio, Germania, Grecia, Albania, Kosovo, Croazia, Corea, Libano, India, Giappone, Spagna, Turchia, Bulgaria.

Biglietti e modalità di ingresso – Biglietti disponibili al costo di 12 euro (ridotto a 5 euro per le Scuole di danza), acquistabili presso la biglietteria del Teatro Auditorium (lun-sab, 10-13, 15-19) e online sul sito www.centrosantachiara.it

I biglietti acquistati per lo spettacolo del 3 febbraio restano validi anche per la nuova data del 20 aprile.

Si ricorda che, in ottemperanza al Decreto-Legge 24 marzo 2022 n°24, per accedere all’evento è obbligatorio essere muniti del Green Pass rafforzato e indossare mascherine di tipo FFP2.

La richiesta di certificazione verde non verrà applicata ai minori di 12 anni o agli esenti dalla campagna vaccinale. La certificazione verrà controllata dal personale addetto al momento dell’ingresso. In caso di indisponibilità del Green pass rafforzato non sarà possibile accedere agli eventi.