A Ronzone trionfano gli alberi di Pasqua

Il paese di Ronzone è stato “invaso” dagli alberi di Pasqua.

Grazie allo spirito di creare e alla voglia di colore e allegria degli abitanti del paesino in alta Val di Non ma non solo, il concorso lanciato dal gruppo “Amici di Ronzone” è stato accolto con entusiasmo da grandi e piccoli.

Anche da Don, Cavareno, Fondo, Malosco, Sarnonico e Tret sono arrivate fotografie di splendidi allestimenti pasquali.

«Questo spirito comune di gioia per la Pasqua, che porta colore e allegria nella vita degli altri, è bellissimo – commenta Francesca Venco Pedranz del gruppo “Amici di Ronzone” –. Ci sono arrivati molti scatti di alberi di Pasqua fatti con grande amore all’interno delle case, ma anche qualcuno esterno che rende il significato di questi alberelli condiviso e rallegra le nostre vie. Ringrazio di cuore tutti i partecipanti».

Il concorso è valido fino a Pasquetta, quindi c’è ancora tempo per partecipare: basta inviare le foto dell’albero di Pasqua al gruppo “Amici di Ronzone” al numero 340.5279488.

Il primo premio del concorso è offerto dal Panificio Borzaga. Saranno premiati anche il secondo e il terzo classificato, ma tutti i partecipanti avranno un riconoscimento per la loro creatività e la loro preziosa partecipazione.

