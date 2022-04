Violentissimo scontro moto contro auto, muore ragazza 17 enne

Il drammatico scontro è accaduto nel pomeriggio di ieri, giovedì 14 aprile, intorno alle 14:30 lungo la strada provinciale 66 a Salgareda nel trevigiano.

Per cause al vaglio della polizia stradale di Treviso, una moto con a bordo una 17 enne e una vettura Ford Fiesta con a bordo un 35 enne di origini albanesi e residente a Salgareda, si sono scontrate violentemente all’incrocio con via Redenta.

Nell’ impatto la giovane è volata per qualche decina di metri sull’asfalto. In pochi minuti sul posto sono i giunti i soccorsi sanitari del Suem 118 con l’ambulanza e l’elisoccorso di Treviso che è atterrato nei prati nelle vicinanze dell’incidente. Sul posto per assistere il personale sanitario e mettere in sicurezza l’intera area anche una squadra dei vigili del fuoco di Treviso.

Pubblicità Pubblicità

I sanitari una volta giunti sul posto non hanno potuto però far altro che constatare il decesso della 17 enne, troppo gravi i traumi riportati.

La vittima si chiamava S.R. (le iniziali), ed era residente con la famiglia a Cessalto. Era studentessa dell’istituto “Sansovino “ di Oderzo.

Sotto choc l’automobilista che agli inquirenti ha dichiarato di non aver visto la moto. Sul posto è giunto anche il sindaco di Salgareda Andrea Favaretto che ha espresso ai familiari della vittima la vicinanza di tutta la comunità.

Pubblicità Pubblicità



Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità