Spazzacamino: via alle iscrizioni al corso promosso e finanziato dal progetto europeo Prepair e dalla Provincia

Sono partite le iscrizioni al corso di avviamento e di aggiornamento all’attività di spazzacamino, ovvero di addetto alla pulizia dei sistemi di evacuazione dei fumi degli impianti a biomassa. Il corso è promosso e finanziato dal progetto europeo Prepair e dalla Provincia autonoma di Trento.

Due i corsi in programma, suddivisi in tre distinte edizioni: vi saranno infatti il corso di avviamento alla professione da 164 ore, che si svilupperà su un periodo indicativamente di tre mesi, e i moduli di aggiornamento da 32 ore che si intersecheranno con il corso principale. La prima edizione partirà il prossimo mese di maggio e si concluderà a fine luglio 2022.

Le iscrizioni per la prima edizione si concluderanno ad aprile, ma rimarranno aperte quelle per le edizioni successive: si prevede infatti un corso in autunno e un terzo e ultimo a partire da febbraio 2023.

Pubblicità Pubblicità

Nonostante le conoscenze e le moderne tecnologie del settore siano in grado di contenerle in maniera molto efficace, la combustione della biomassa in piccoli impianti domestici è attualmente fra i principali responsabili delle emissioni di particolato primario in atmosfera.

La quantità e qualità di queste emissioni è fortemente influenzata da fattori quali la tipologia e qualità dei generatori, la progettazione e realizzazione degli impianti, la corretta e regolare esecuzione delle operazioni di manutenzione e le modalità con le quali l’impianto viene condotto.

In particolare, sulla manutenzione ordinaria delle canne fumarie e sulla conduzione dell’impianto la figura dello spazzacamino costituisce un elemento di fondamentale importanza in quanto può garantire non solamente la correttezza dell’utilizzo in sicurezza degli impianti domestici alimentati a legna/pellet e delle canne fumarie, ma anche creare le condizioni per la riduzione delle emissioni di inquinanti.

Pubblicità Pubblicità



Pur trattandosi di soggetti operanti nella realtà e tipologicamente individuati con questo nome, gli spazzacamini non dispongono di alcun riconoscimento formale né nella legislazione nazionale, né nei repertori e/o atlanti regionali delle professioni.

Per questo motivo, fra le azioni del progetto Life Prepair vi è stata la definizione di uno specifico profilo professionale: le singole regioni che partecipano al progetto si sono attivate per dare riconoscimento formale a questo profilo.

La possibilità di accreditarsi ed essere inseriti nell’elenco provinciale quale operatore qualificato “spazzacamino” può avvenire solamente potendo dimostrare di essere in possesso delle competenze, conoscenze e abilità indicate nel profilo professionale.

Il corso è quindi stato pensato ed è strutturato per consentire a chiunque di avviarsi per la prima volta a questa “nuova” professione, ma anche a chi già opera, di acquisire o consolidare queste competenze, conoscenze e abilità attraverso moduli di formazione teorica e momenti e moduli operativi e pratici.

Info e iscrizioni

https://www.seaconsulenze.it/it/corsi-formazione/corsi-spazzacamini/

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità