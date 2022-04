Si schianta in un fossato con l’auto, muore una 46 enne

Tragico incidente stradale nella serata di ieri giovedì 14 aprile intorno alle 19:30 lungo via Martiri delle Foibe a Vicenza, sulla strada che collega il tribunale al quartiere Casale.

Per cause in corso di accertamento, una vettura condotta da una donna 46 enne ha perso il controllo del proprio mezzo invadendo la corsia opposta, finendo sulla pista ciclo – pedonabile posta a lato della strada, per poi ribaltarsi all’interno di un fossato.

L’uscita di strada è stata autonoma e fortunatamente nessun altro veicolo è stato coinvolto. A lanciare l’allarme gli automobilisti di passaggio che hanno immediatamente allertato i soccorsi.

In pochi minuti sono giunti i sanitari del Suem 118 con un ambulanza e l’auto medica per cercare di prestare le prime cure alla conducente rimasta incastrata nel mezzo.

Per liberare la donna dall’abitacolo della propria auto sul posto anche una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale di Vicenza, intervenuti con le cesoie divaricartici per liberare la donna nelle lamiere contorte. I sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso della donna, troppo gravi i traumi riportati. Sul posto per compiere tutti gli accertamenti la Polizia di stato cittadina e la Polizia Locale.

