Si ribalta e si schianta addosso al muro di un’abitazione: muore 24 enne albanese

Altro drammatico incidente stradale ieri, che è stata una giornata funesta sul fronte dei morti sulle strade del Veneto. Il tragico scontro è avvenuto nella zona del Polesine intorno alle 22:00 nell’abitato di Castelmassa nel rodigino.

Una vettura con a bordo una ragazza 24 enne mentre stava percorrendo via Gavioli, per cause in corso di accertamento ha perso il controllo del mezzo finendo per ribaltarsi su un fianco contro il muro di un’abitazione. La 24 enne è rimasta parzialmente schiacciata tra il muro e la carrozzeria della propria autovettura.

L’allarme è stato lanciato da alcuni residenti che allarmati dal forte botto hanno subito capito l’entità della tragedia. In pochi minuti sul posto è giunta una ambulanza e l’auto medica del Suem 118 per prestare i primi soccorsi.

Per liberare la ragazza dalle lamiere dell’auto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del locale distaccamento con le pinze idrauliche per estrarre la ragazza dall’abbraccio mortale delle lamiere contorte.

I sanitari purtroppo non hanno potuto far altro che constatare il decesso della 24 enne di origine albanese, Diana Galicaj residente a Badia Polesine. Per accertare la dinamica è intervenuta una pattuglia dei carabinieri della stazione di Castelmassa.

