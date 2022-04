Riaperto il sentiero nella roccia che da Sanzeno porta al Santuario di San Romedio

La primavera è sbocciata in Val di Non e anche lo spettacolare sentiero panoramico nella roccia, che da Sanzeno porta al Santuario di San Romedio, è di nuovo percorribile a partire da oggi, venerdì 15 aprile.

Il sindaco Martin Slaifer Ziller ha infatti revocato l’ordinanza datata 29 novembre 2021 con la quale provvedeva alla chiusura del sentiero nel periodo invernale per permettere dei lavori di manutenzione sulla parete rocciosa.

«Si sono resi necessari dei lavori di manutenzione per mettere in sicurezza il percorso – spiega il primo cittadino –. Siamo felici di poter riaprire il sentiero per le festività pasquali e auspichiamo che questo inviti numerosi ospiti a raggiungere la Val di Non a godere delle nostre bellezze naturali, ma anche storiche e culturali».

Pubblicità Pubblicità

Il percorso nella roccia è una delle vie più spettacolari per raggiungere San Romedio: partendo dal parcheggio proprio di fronte al Museo Retico, dove è possibile lasciare l’auto, con una passeggiata quasi completamente in piano e una splendida vista sul canyon, in meno di un’ora si arriva all’eremo.

Il tracciato è letteralmente scavato nella roccia seguendo il percorso dell’antico canale irriguo realizzato oltre un secolo e mezzo fa per portare l’acqua del rio di San Romedio a caduta nelle campagne di Sanzeno e di Banco.

Pubblicità Pubblicità



Pubblicità

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità