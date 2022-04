Precipita per 100 metri sulle Placche Zebrate: gravissimo climber 18 enne di Trento

Un climber di 18 anni di Trento è stato elitrasportato in gravi condizioni all’ospedale Santa Chiara di Trento, dopo essere precipitato per circa 100 metri sulla via Perla Bianca sulle Placche Zebrate (Dro, Valle del Sarca).

Il ragazzo stava affrontando la discesa in corda doppia insieme ad un compagno di cordata. Da una prima ricostruzione, pare si trovasse in sosta e stesse attrezzando la corda doppia successiva quando, per cause in fase di accertamento, è precipitato per circa 100 metri, fino a finire a terra alla base della parete.

La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata intorno alle 17.50.

Il Tecnico di Centrale Operativa del Soccorso Alpino e Speleologico, con il Coordinatore dell’Area operativa Trentino meridionale, ha chiesto l’intervento dell’elicottero mentre sul posto si portavano anche gli operatori della Stazione di Riva del Garda.

L’elicottero ha verricellato alla base della parete il Tecnico di Elisoccorso e l’equipe medica. L’infortunato, incosciente e con politraumi, è stato stabilizzato e recuperato a bordo dell’elicottero per essere trasferito in condizioni gravi all’ospedale Santa Chiara di Trento.

Successivamente, in una seconda rotazione, l’elicottero è volato in parete per recuperare anche il compagno di cordata e trasferirlo a valle.

