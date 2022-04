Officina Depero atterra al Mart e si prepara per Educa

“La Città futurista” ideata dalla cooperativa La Coccinella arriva al Mart di Rovereto. L’installazione creata per la Batiboi Galery, galleria che la cooperativa gestisce in collaborazione con il Comune e la Biblioteca di Cles, fa parte del progetto “Officina Depero” ispirato alla figura di Fortunato Depero che ha caratterizzato il futurismo negli anni venti del secolo scorso.

Per il festival Educa La Coccinella insieme al Mart, che ha ospitato diverse mostre tra cui “Depero new Depero”, daranno vita a laboratori di gioco ed esplorazione, esperienza estetica come veicoli per stimolare curiosità ed immaginazione.

L’intreccio delle due esperienze si colloca infatti perfettamente nella XII edizione del festival dell’educazione – promosso dalla Provincia autonoma di Trento, l’Università di Trento e il Comune di Rovereto e organizzato da Consolida- dedicata al futuro che si terrà dal 6 all’8 maggio a Rovereto.

Dopo la chiusura reale e simbolica causata dalla pandemia è necessario (ri)costruire futuri possibili, sostenibili e aperti per le nuove generazioni. L’integrazione tra linguaggi espressivi e metodi pedagogici-educativi diventa così uno strumento potente in questa direzione.

A Educa La Coccinella e Mart offriranno laboratori nel nome di Depero sia per le scuole che per le famiglie.

Il programma – “Insieme a Depero” il titolo dell’esperienza nata dalla collaborazione tra le due realtà. A cura di Isa Nebl, atelierista della cooperativa, Marcello Nebl curatore museale di Officina Depero, Carlo Tamanini responsabile area educativa del Mart e Barbara Zoccatelli, responsabile dell’Atelier de la Coccinella.

Venerdì 6 maggio all’interno di Educa Scuole, appuntamento rivolto a bambini e bambine della scuola primaria. Tre turni (9.00-10.30/10.30-12.00/13.30-15.00).

Sabato 7 maggio all’interno dei laboratori per famiglie, rivolto a bambine e bambini dai 5 ai 10 anni di età. Quattro fasce orarie disponibili (10.00-11.30/11.30-13.00/14.30-16.00/16.00-17.30).

Per iscrizioni ai laboratori: education@mart.tn.it

Programma consultabile su www.educaonline.it