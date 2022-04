Incidente sul lavoro in corso Buonarroti, è morto il 39enne che era rimasto ferito

Non ce l’ha fatta il 39enne che questa mattina era rimasto vittima di un incidente in cantiere in corso Buonarroti nella città di Trento.

Il terribile fatto è avvenuto davanti alle scuole medie Manzoni dove si stanno svolgendo delle ristrutturazioni. Secondo una prima ricostruzione una parete sarebbe crollata sopra l’operaio di nazionalità Albanese.

L’allarme è stato lanciato verso le 10. Il ferito è stato portato immediatamente all’ospedale Santa Chiara ma le sue condizioni erano disperate.

Non ce l’ha fatta e poco dopo il ricovero è deceduto. Sul luogo dell’incidente si erano recati vigili del fuoco e soccorso sanitario.

Questo è il secondo incidente mortale avvenuto sul lavoro nelle ultime ore. L’altro incidente è avvenuto nei boschi della Val di Fiemme nella mattinata di ieri ed è costato la vita ad Aldo Fanton, un imprenditore del posto.

