Fitoussi, la comunità del Festival dell’Economia di Trento ricorda l’economista scomparso

La comunità del Festival dell’Economia di Trento ricorda Jean-Paul Fitoussi, economista di rilevanza internazionale, scomparso la notte scorsa lasciando un vuoto doloroso per tutti coloro che hanno conosciuto la sua autorevole voce. Professore emerito a SciencesPo, docente alla Luiss di Roma e membro del Center for Capitalism and Society delle Columbia University, Fitoussi era tra gli ospiti attesi della prossima edizione del Festival, a cui ha contribuito in questi mesi con un ruolo importante nell’organizzazione.

Ci mancherà senz’altro la sua analisi, attenta al rapporto tra economia, società, democrazia e sviluppo, che il popolo del Festival aveva potuto apprezzare quando aveva partecipato all’edizione 2009, presentando l’edizione italiana del libro “La nuova ecologia politica – Economia e sviluppo umano” scritto con Eloi Laurent.

Un contributo che oggi sarebbe stato certamente ancora più prezioso per provare a capire assieme com’è cambiato il mondo dopo gli eventi drammatici che stiamo attraversando.

