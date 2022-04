Coronavirus: un decesso e 421 contagi nelle ultime 24 ore in Trentino

Un nuovo decesso per Covid in Trentino emerge purtroppo dal bollettino odierno dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari. Si tratta di un uomo di oltre 70 anni, con altre patologie, non vaccinato, deceduto in ospedale.

Sono invece 421 i nuovi contagi evidenziati. Di questi, 13 casi sono risultati positivi al molecolare (su 166 test effettuati) e 408 all’antigenico (su 3.226 test effettuati). I molecolari poi confermano 3 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

Riguardo alla situazione negli ospedali, i pazienti attualmente ricoverati sono 48 (+3 rispetto al precedente bollettino), di cui uno in rianimazione (-1). Nella giornata di ieri sono stati registrati 11 nuovi ricoveri a fronte di 7 dimissioni.

Questa la situazione dei nuovi contagi per fasce d’età: 9 di 0-2 anni, 4 di 3-5 anni, 12 di 6-10 anni, 14 di 11-13 anni, 13 di 14-18 anni, 96 di 19-39 anni, 134 di 40-59 anni, 61 di 60-69 anni, 41 di 70-79 anni e 37 di 80 o più anni.

Ieri non risultava nessuna classe con sospensione della didattica in presenza. I nuovi guariti sono 473, per un totale di 149.851 da inizio pandemia.

Le vaccinazioni infine questa mattina hanno segnato quota 1.210.209, cifra che comprende 427.636 seconde dosi e 332.321 terze dosi.

