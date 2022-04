Tragedia in montagna: giovane di 24 anni originario di Trento trovato senza vita in un dirupo

Si sono concluse in maniera drammatica le ricerche di un escursionista 24 enne di Milano ma nato a Trento. Si chiamava Giovanni Borsatti ed era studente di medicina presso l’università di Pavia.

Il ragazzo è stato ritrovato durante le prime ore di oggi, giovedì 14 aprile, intorno alle 1:40, a circa 1800 metri di quota in un dirupo di un centinaio di metri.

Sulla cima del dirupo, sopra il sentiero degli “Stradini“, una zona particolarmente pericolosa, è stato trovato anche il suo zaino. Le ricerche erano cominciate ieri sera dopo l’allarme lanciato dai familiari che non riuscivano a contattarlo.

Il giovane era partito per un’escursione in montagna. Conosceva abbastanza bene la zona perché ci veniva da anni con la famiglia in vacanza.

Dopo l’allarme è stato attivato il soccorso alpino della stazione di Valsassina e Valvarrone della XIX Delegazione Lariana, i carabinieri della stazione di Introbio, i vigili del fuoco del comando di Lecco e la protezione civile.

Sono partiti 25 tecnici del Cnas saliti a piedi e con i mezzi fuoristrada verso Artavaggio per battere i sentieri principali. L’elisoccorso di Sondrio ha caricato un tecnico e ha sorvolato la zona di Campelli e del monte Sodadura.

Le ricerche si sono concentrate nella zona del sentiero degli “Stradini” che va dai Piani di Artavaggio ai piani di Bobbio dove poi è stato ritrovato il corpo.

Per il recupero del corpo si è mobilitato l’elicottero di Como abilitato al volo notturno, che ha scaricato il medico per la constatazione del decesso e un tecnico del Cnas di Elisoccorso.

La salma è stata poi trasportata in un punto più agevole per il recupero con il verricello; infine il corpo del 24 enne è stato portato nella camera mortuaria dell’ospedale di Lecco a disposizione delle autorità giudiziarie.

Cordoglio è stato espresso anche dal rettore del Collegio San Borromeo di Pavia Alberto Lolli che in un post ha ricordato con rammarico il giovane: “Giovanni ci ha lasciato all’improvviso, quasi come nel suo carattere.

Era un ragazzo straordinario. Passo veloce. Sempre. In ogni cosa. E come sempre è corso avanti.

La comunità del Collegio Borromeo è inconsolabile. Cerca nella vicinanza dell’amicizia il conforto e nella fede, che Giovanni ha sempre testimoniato, la speranza per andare avanti.

Siamo vicini alla mamma Silvia Fazzo, al papà Alessandro Borsatti, ai fratelli e alla sorella, perché Giovanni ci ha insegnato che la prossimità è autentica medicina”.