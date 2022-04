Per il “Tour of the Alps 2022” domenica 17 e lunedì 18 aprile chiusura traffico in Val di Non e viabilità modificata a Cles

Domenica 17 e lunedì 18 aprile il centro di Cles sarà interessato dalla presenza del villaggio di partenza della competizione ciclistica per professionisti “Tour of the Alps 2022”.

Per consentire la regolarità delle operazioni preliminari sarà istituito per entrambe le giornate il divieto di sosta dalle 00 alle 24 nei seguenti parcheggi: piazza Fiera, Polo Scolastico, parcheggio ex Cominelli, piazza Granda, piazza de Bertolini, via Bergamo, piazzetta Battisti, corso Dante e parcheggio ex Hotel Cristallo.

Per le varie operazioni le squadre dei corridori si dovranno portare in piazza Granda percorrendo via 4 Novembre e parte di Via Fabio Filzi.

La viabilità su tali arterie sarà interdetta, e i veicoli provenienti da e per la frazione di Caltron dovranno transitare su via Chini.

Lunedì 18 alle 11,15 la gara ciclistica prenderà il via da piazza Granda, e percorrerà la Val di Non lungo la Destra Noce percorrendo la SP. 73, la SP 67, la SP 55 e la SS 43 fino alla Rocchetta.

La chiusura al traffico avverrà mezz’ora prima del passaggio dei concorrenti. Maggiori info: Comune di Cles

