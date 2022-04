Nuove armi Usa all’Ucraina, Mosca: “Non vogliono la pace, Zelensky sta attaccando la Russia”

Sono già 50 giorni di battaglia per la città di Mariupol e la guerra imperversa ancora in Ucraina.Il presidente Joe Biden ha annunciato che verranno inviate nuove armi per 800 milioni di dollari verso Kiev. Il conflitto non sembra dunque dare cenni di volersi arrestare.

Al riguardo Mosca ha infatti commentato: “Se gli Usa volessero pace non invierebbero armi– ma non è tutto perché la Russia ha fatto sapere- Gli ucraini bombardano edifici residenziali a Bryansk”.

Le nuove armi americane, di cui sono inclusi mezzi di protezione dalle armi chimiche, arriveranno nelle prossime settimane. Successivamente il governo di Zelensky le farà trasferire probabilmente nella parte est del paese dove i russi stanno per preparare un nuovo attacco.

