Malga Cimana: fatti brillare gli ordigni a presunto caricamento chimico

Nel primo pomeriggio odierno si sono concluse, con esito positivo, le operazioni di inertizzazione e brillamento di alcuni proietti d’artiglieria da 149 mm e di una bombarda da 240 mm, a presunto caricamento chimico, recuperati nel corso dell’estate 2021 sul ghiacciaio dell’Adamello (Comune di Spiazzo), custoditi in un sito idoneo nel Comune di Dro e fatti brillare in un’area appositamente individuata in Loc. Malga Cimana di Pomarolo.

Le predette operazioni, coordinate dal Commissariato del Governo, in raccordo con le Amministrazioni comunali di Pomarolo, Villa Lagarina, Aldeno e Cimone, sono state effettuate nelle due giornate del 13 e 14 aprile 2022, a cura degli artificieri del Centro Tecnico Logistico Interforze NBC di Civitavecchia con il concorso del personale militare del 2° Reggimento Genio Guastatori di Trento.

Sul luogo delle attività di disinnesco, il Corpo Permanente dei Vigili del Fuoco della Provincia Autonoma di Trento ha garantito il supporto tecnico logistico con l’ausilio dei Vigili del Fuoco volontari mentre l’assetto sanitario è stato assicurato con la presenza di mezzi e personale di Trentino Emergenza 118 e del Corpo Militare della C.R.I.

Pubblicità Pubblicità

Le Forze dell’Ordine, in raccordo con il Corpo della Polizia Locale di Trento-Monte Bondone e del Corpo Intercomunale di Rovereto e Valli del Leno nonché con il Corpo Forestale provinciale hanno assicurato il controllo e la vigilanza dell’area interessata ed il presidio delle strade, sentieri e vie interessate dall’operazione di bonifica.

E’ stata, altresì, interessata la Direzione Aeroportuale Nord-Est di Venezia per l’emissione del divieto di sorvolo nell’area sovrastante la zona di brillamento.

Pubblicità Pubblicità

Pubblicità Pubblicità