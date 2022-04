L’imprenditore e filantropo Giovanni Coletti fa visita all’Enaip di Cles

Venerdì 8 aprile scorso Giovanni Coletti, imprenditore di successo e filantropo della Val di Non, ha fatto visita agli alunni del CFP Enaip di Cles, in veste di ex alunno dell’Istituto.

L’appuntamento sta diventando una consuetudine ed è sempre molto apprezzato dagli studenti affascinati dalla sua storia lavorativa e professionale.

Nato in una famiglia contadina ha costruito la sua fortuna basandosi solo sulle sue forze, grazie a determinazione, curiosità e voglia di imparare. Sono state esattamente queste le parole chiave del discorso che ha rivolto agli alunni: “Siate sempre curiosi, non accontentatevi, aggiornatevi, abbiate sempre il coraggio di mettervi in gioco”.

La sua avventura imprenditoriale inizia con la creazione della sua prima azienda, la Tama di Mollaro, verso la metà degli anni 80: “Anni in cui percorrevo circa 150mila Km. all’anno in macchina di notte perché di giorno dovevo lavorare” specifica Coletti.

La sua carriera prosegue con la fondazione di numerose altre aziende, convinto dell’importanza di reinvestire e non fermarsi ai primi successi.

Ad oggi i dipendenti delle sue 12 aziende sono circa 800, di cui, ci tiene a sottolineare, quasi il 70% sono stati, come lui, alunni dell’Enaip di Cles, e si sofferma volentieri sulla storia di cinque dipendenti diventati amministratori di alcune di queste aziende.

Altra parola prediletta del suo personale vocabolario è empatia; oltre a saper fare squadra, confrontarsi con gli altri, aiutare e farsi aiutare perché da ognuno c’è da imparare qualcosa.

Giovanni dispensa alcuni consigli preziosi su come affrontare i primi colloqui di lavoro: “Non inviate mail, presentatevi di persona al datore di lavoro, e se vi accompagneranno i vostri genitori fateli restare in macchina, mostratevi autonomi, disponibili; non chiedete quanto vi pagheranno, ma piuttosto dite cosa sapete fare e quanto avete voglia di imparare” – mettendo inoltre l’accento sull’importanza delle lingue straniere e l’utilizzo delle nuove tecnologie.

La sua è una dialettica schietta, asciutta, che proprio per questa semplicità fa presa sui ragazzi che lo ascoltano con interesse. Tra le sue parole ne spicca una che a lui sta particolarmente a cuore: solidarietà.

Rimarca infatti l’importanza per un’impresa di avere una ricaduta positiva sul territorio come forma di restituzione di parte della fortuna avuta. È noto il suo impegno nel sociale, soprattutto nei confronti di quelle che lui chiama “persone speciali”, raggiunto con la realizzazione della Fondazione Trentina per l’Autismo e la costruzione di Casa Sebastiano.

A conclusione della visita Coletti ha incontrato i ragazzi della classe 3B operatore meccanico che lo scorso anno, nell’ambito del progetto “Tu sei”, nato da un protocollo di intesa tra Pat e Confindustria con l’obiettivo di avvicinare la scuola e le imprese, avevano realizzato un “Banco ergonomico per l’assemblaggio di serbatoi”.

La partecipazione era valsa la vincita di un premio di 500 Euro, che i ragazzi hanno in parte destinato all’acquisto di libri di testo, ed in parte donato a Casa Sebastiano, consegnando la somma all’imprenditore che emozionato e commosso ha ringraziato, rinnovando la sua collaborazione con l’Istituto e il suo impegno a fianco dei giovani.