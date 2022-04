Individuate le strutture provinciali per le iniziative: dall’Euregio Sport camp a “Dimensione donna”

La Giunta della Provincia autonoma di Trento ha approvato l’accordo di collaborazione con il Gect Euregio per la realizzazione in delega di alcuni degli interventi previsti nel programma di lavoro 2022-2023 dello stesso Gect.

Con la delibera proposta dal presidente, oltre allo schema di accordo sono state individuate le strutture provinciali deputate allo svolgimento dei progetti previsti dall’intesa, dall’Euregio Sport Camp all’iniziativa “Sviluppo territoriale: dimensione donna” fino all’Atlante storico digitale.

Un provvedimento utile, come precisa il presidente della Provincia, per valorizzare ulteriormente il ruolo del Gruppo europeo di cooperazione territoriale dell’Euregio. In un’ottica di collaborazione tra i territori che formano l’Euroregione Tirolo – Alto Adige – Trentino e in particolare con l’obiettivo di favorire l’ampliamento delle attività del Gect nella fase di presidenza trentina.

Queste le strutture della Provincia autonoma di Trento individuate per l’attuazione dei progetti in considerazione della tipologia delle attività e delle competenze necessarie per la loro realizzazione:

– Servizio Turismo e sport, per il progetto “Euregio Sport Camp”;

– Dipartimento Istruzione e cultura, per il progetto “Il mondo giovanile tra transizioni, sfide ed opportunità”;

– Dipartimento Sviluppo economico, ricerca e lavoro, per il progetto “Sviluppo territoriale: dimensione donna”;

– Servizio attività e produzione culturale, per i progetti: “Sviluppo della formazione musicale di base”, “L’Euregio in 5 mosse”, “Una composizione musicale per raccontare la storia dell’Euregio”, “Festival della cultura e della storia dell’Euregio”, “Atlante storico digitale”, “Progetto di ricerca sull’integrazione europea e le politiche transfrontaliere dei tre territori”.

Lo schema di accordo, già approvato dalla Giunta del Gect, si riallaccia allo strumento dell’attuazione in delega di singoli compiti da parte dei territori membri dell’Euregio previsto dalla Convenzione del Gruppo europeo di cooperazione territoriale. L’intesa definisce le modalità di realizzazione dei progetti assegnati in delega, le modalità di trasferimento e di rendicontazione delle risorse finanziarie assegnate al Trentino, il coinvolgimento dei membri dell’Euregio nei progetti.

