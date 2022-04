In Arena per Vasco Rossi, svelati i 60 semifinalisti

Sessanta band e artisti del panorama musicale del territorio che compone l’Euregio (Trentino, Alto Adige e Tirolo) si contendono i sei posti disponibili per calcare il palco della Trentino Music Arena, il prossimo 20 maggio in occasione dell’evento di apertura del concerto di Vasco Rossi.

Un’importante vetrina e una grande occasione di crescita, come hanno evidenziato gli assessori alla cultura della Provincia autonoma di Trento e del Comune di Trento, in occasione della conferenza stampa di presentazione del percorso di selezione dei semifinalisti.

Sull’onda dell’entusiasmo che ha generato il concerto del rocker di Zocca, anche il contest “In Arena per Vasco” ha ottenuto un grande risultato: 171 iscritti, 143 quelli ammessi, 60 (dopo la prima selezione) i gruppi o artisti che rimarranno in gara per la fase delle semifinali live.

I partecipanti abbracciano ogni genere musicale. Gli organizzatori si sono posti l’ambizioso obiettivo di favorire lo sviluppo del mondo e dell’ambiente della musica del territorio e di valorizzare le band e gli artisti che popolano l’Euregio.

Dopo una prima selezione, basata sull’ascolto in studio dei brani inviati, prenderanno il via le semifinali “live” alle quali accedono le band ed i singoli rimasti in gara. Il percorso dei “live”, al via il 21 aprile, consentirà alle diverse realtà musicali di esibirsi sull’intero territorio, fino all’appuntamento delle finali, il 13/14 maggio a Trento.

L’obiettivo è anche quello di favorire l’interazione e lo scambio reciproco tra gli artisti, dove l’incontro e il confronto diventano ricchezza, esperienza e conoscenza.

Ecco dunque i nomi dei gruppi e dei solisti ammessi alle semifinali: Ad hoc band, Alberto Paoletto, Alvegan, Alwise, Ammutinati, Pindaricaband, Animal Soul, Atop the hill, The Blurred Shadows, Cami, Claudio Bonavida & Band, Coro Genzianella, Chiara Veronese, Darvaza Wave, Drimer, Edo Avi, Fanfara Tigre, Fede Baracchi, Giacomo Turra, Hi Fi Gloom, I Cavalieri erranti, In via di definizione, Isotta, Jambow Jane, Kamila Rock Band, Libellule, Linfa grezza, Maria Devigili Band, Matteo Dusini Project, Maitea, Mister Coon, Michele Cristoforetti, Nascimbeni & Kino, Nereis, Nick Casciaro, Nora 13, Noemi, Pera, Poligam, Poor Works, Rusty Bucks, Pupa, Reversibile, Simone Gamberi featuring ” Re 7 minore”, Shanti Powa, Silvia Caracristi, Stella Serena, Summer Stained, The Moz Effect, The Modern Flowers, The Rumpled, The Homeless Band, The Virgin Band, Tracy Merano, Toolbar, Vili, Wuolters, Zelda Mab, Zelda.

Si segnala che è on line il sito con le informazioni logistiche sul concerto https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/Vasco-Live