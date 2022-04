Arco: lo scorso giovedì 7 aprile al parco «Nelson Mandela» l’assemblea degli orti pubblici comunali

Si è tenuta lo scorso giovedì 7 aprile al parco «Nelson Mandela» l’assemblea degli orti pubblici comunali.

«È sempre molto utile confrontarsi con chi materialmente porta avanti gli orti –spiega l’assessore Gabriele Andreasi, presente con la responsabile dell’Ufficio ambiente Valeria Gallini e con Sandra Santoni, giovane in servizio civile- per averne indicazioni pratiche sulla migliore gestione.

E d’altra parte si tratta di un servizio importante che va seguito con la cura che merita: l’orto pubblico è uno strumento per sperimentare nuovi modelli di vita, per socializzare, per costruire comunità, per tessere rapporti, oltre che per stimolare a un ritorno alla terra e a una nuova sensibilità ambientale».

Pubblicità Pubblicità

L’assemblea è stata l’occasione per ricordare le norme del regolamento e per informare delle novità, in particolare la gestione dei nuovi contenitori dei rifiuti (tra cui il compost) e dell’acqua, ma anche per uno scambio di opinioni, di proposte e di idee.

Si è anche accennato al progetto di dotare gli orti di un impianto di irrigazione a goccia, così da ridurre il consumo di acqua, e a una serie di incontri sulla conduzione degli orti, che saranno organizzati prossimamente.

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità