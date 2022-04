Vandali danneggiano il teatro di Pergolese. La rabbia del comune

Vandali ancora in azione, questa volta a Madruzzo. In questo caso è stato preso di mira il teatro polivalente di Pergolese.

A rendere noto l’increscioso episodio è la stessa ammistrazione comunale.

Nel pomeriggio di sabato 9 aprile infatti, all’entrata nella struttura, la sala teatrale, il palco, il retro palco, la sala regia, gli arredi, i tendaggi, sono stati trovati completamente imbrattati dalla polvere bianca di due estintori prima posti all’ingresso.

Si presume che ignoti siano in qualche modo riusciti ad accedere indisturbati dalla porta principale, forse grazie al possesso di un duplicato delle chiavi (dal momento che porte e finestre sono apparse prive di qualsiasi tipo di danno) ed abbiano commesso l’atto increscioso.

Uno dei due estintori utilizzati è stato ritrovato nella zona del Lago di Cavedine.

Attualmente la struttura è inagibile fino a che non sarà completamente ripulita. Il Comune ha dunque sporto denuncia contro ignoti e con il supporto dei Carabinieri e della Polizia Locale saranno portate avanti delle indagini per individuare i responsabili i quali, come previsto dalla legge, saranno perseguiti civilmente e penalmente.

«Ad ogni modo è sconcertante dover rilevare l’imbrattamento di edifici pubblici – si legge nella nota del comune di Madruzzo – così come lo è stato per numerosi precedenti quali cassonetti dei rifiuti bruciati a causa di un petardo, paracarri sradicati, staccionate rotte, spazzatura abbandonata ecc…

L’indignazione e la rabbia nei confronti degli incivili colpevoli di tali azioni inaccettabili, devono trasformarsi in attenzione e sensibilizzazione da parte di tutti i cittadini, affinché si diffonda, specialmente tra i giovani, il senso civico; pertanto facciamo appello alle famiglie, alla scuola e all’intera comunità perché ci aiutino nella divulgazione di valori positivi.

Il mantenimento del decoro urbano è, in primo luogo, una responsabilità di ogni singolo; è importante avere la consapevolezza che ogni danno arrecato grava, più che sull’amministrazione, su tutta la comunità»

Questo non è che l’ultimo di una serie di episodi legati ai danneggiamenti.

Negli ultimi tempi infatti gli episodi di vandalismo hanno interessato delle staccionate sulla ciclabile Torbole – Sarche nel tratto Pietramurata – Pergolese e Ponte del Gobbo – Sarche per circa 3 km.