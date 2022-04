Trento, strade affollatissime per l’apertura di Healthy Color: attesi per inaugurazione Sfera Ebbasta e il calciatore Petagna

Healthy Color, il fast food del cibo salutare ideato e fondato dal rapper Sfera Ebbasta, il calciatore del Napoli Andrea Petagna e l’esponente dell’alta moda, Marcelo Burlon approda in queste ore anche a Trento.

Da Piazza Fiera, a via Travai, il locale è stato preso d’asslto, con strade affollate di ragazzi in attesa dell’inaugurazione ufficiale del locale, ma soprattutto in attesa dell’arrivo dei tre ambasciatori d’eccezione, anticipando sui social la loro presenza.

Dai poke ai wok, poi burger, insalate, tartare e e altre specialità la proposta di Healthy Color si presenta con un’ampia scelta di cibo salutare e biologica.

Dopo, Roma, Milano, Napoli, Parma e Torino, oggi tocca all’inaugurazione di Trento, territorio ormai consapevole del cambiamento nel mondo della ristorazione, che punta sempre di più verso prodotti biologici e sostenibili, packaging compreso.

Healthy Color nasce proprio dalla volontà di proporre una valida alternativa nello scenario dei fast food, attraverso una proposta che sia il più possibile equilibrata e salutare, ma soprattutto buona.

