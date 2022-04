Tra ordine e disordine, tradizione e innovazione: prende il via dal Mudec il 17mo Festival dell’Economia di Trento

Nove premi Nobel, dieci ministri, 75 relatori del mondo accademico e ancora economisti internazionali, manager ed imprenditori, 250 relatori per oltre 200 eventi che a livello locale ed europeo coinvolgeranno chi vorrà partecipare a quello che si appresta a rinnovarsi come uno dei più grandi eventi culturale dell’era post pandemia.

Tutto pronto dunque per la 17ma edizione del Festival dell’Economia che torna a realizzarsi nella splendida cornice del capoluogo trentino con una partnership di eccellenza che oggi più che mai si conferma in tutta la sua forza creativa: quella con gruppo de Il Sole 24 Ore.

La presentazione al Mudec – Museo delle Culture di Milano ha svelato tutti i dettagli di una kermesse davvero ricca di contenuti. Il grande evento in programma dal 2 al 5 giugno 2022 a Trento manterrà dunque quello che promette.

Pubblicità Pubblicità

Con un piede nella tradizione ed uno sguardo rivolto al futuro, il Festival dell’Economia prende il via da Milano per abbracciare il Trentino e il resto del mondo. Alla presenza del governatore Maurizio Fugatti e del sindaco di Trento Franco Ianeselli, accompagnati dall’amministratore delegato di Trentino Marketing Maurizio Rossini e dal presidente Giovanni Battagliola, i rappresentanti del gruppo 24 Ore hanno espresso tutta la soddisfazione nel presentare assieme alla Provincia autonoma di Trento il programma ufficiale.

“Tra Ordine e disordine”: un programma vasto che, partendo dal tema scelto per l’edizione 2022, ovvero il post pandemia (e con una guerra in corso) stimolerà il dibattito tra le menti più brillanti del mondo scientifico e accademico e dei maggiori opinion leader per analizzare COME è cambiato il mondo dopo l’emergenza sanitaria ed il recente conflitto russo-ucraino.

Oltre alla formula ufficiale del Festival, l’edizione di quest’anno prevede inoltre una serie di iniziative collaterali tese ad ampliare il dibattito e l’approfondimento. Tra queste il “Made in Italy Challenge” per il rilancio e lo sviluppo di nuove idee di business rivolto ai giovani innovatori under 35.

Pubblicità Pubblicità



Ma non solo. Nel variegato fuori programma troviamo “Visioni di Futuro”, l’iniziativa rivolta ai dottorandi e studenti universitari su parità di genere e transizione energetica, così come l’Osservatorio Pnrr, il programma “Economie dei territori” e la sezione “Incontri con gli Autori”.

Il calendario del ‘fuori Festival’ rappresenta dunque una novità assoluta di questa 17ma edizione che conterrà tra le altre cose una ricca serie di attività Educational, di coinvolgimento per ragazzi e di intrattenimento per le famiglie.

“Un’innovazione anche perché quest’anno l’organizzazione è affidata proprio al Gruppo 24 Ore – afferma il presidente Fugatti – . Credo che ciò possa portare ulteriore linfa e ulteriore competenza e capacità di affrontare i temi dell’economia anche con un forte legame al nostro territorio“.

Un Trentino che si conferma quindi la terra dei Festival (non dimentichiamo quello dello Sport ormai diventato un’istituzione a livello nazionale). “Molto importante – sottolinea ancora Fugatti – legare le tematiche economiche ad una terra come la nostra, che mette al centro l’importanza delle questioni locali“.

“Uniamo tradizione e innovazione – ha affermato il presidente del Gruppo 24 Ore Edoardo Garrone – . Con 75 anni di storia, grandi competenze e grandi professionalità ci sono tutti gli ingredienti per una kermesse di grande contenuto in un periodo di complessità straordinaria in cui anche le imprese hanno bisogno di capire come orientarsi verso un futuro migliore“.

Tra i nomi di spicco dei top manager e imprenditori che saranno presenti a Trento troviamo Alessandro Benetton, Francesco Caltagirone, Marco Tronchetti Provera ed Emma Marcegaglia mentre tra i ministri interverrà tra gli altri Paolo Gentiloni.

“La continuità è importante ma lo è anche il cambiamento – ha poi sottolineato Fabio Tamburini, direttore de Il Sole 24 Ore – . Innovazione significa affiancare altri due filoni di approfondimento fondamentali: l’economia industriale nella sua rinnovata valorizzazione con la nuova speciale apertura a quella che oggi chiamiamo ‘economia dello spazio‘ e l’economia dei territori che è la spina dorsale del Paese ma che troppo spesso soffre di una competizione campanilistica. Importante è invece coltivare quella virtù del portare l’acqua allo stesso mulino“.

“In questa speciale edizione si è riusciti a coniugare i temi accademici con l’intrattenimento intelligente anche rivolto alle famiglie. Lo ‘zaino’ è pieno di sorprese e nelle giornate del Festival la città sarà davvero meravigliosa“, ha detto il sindaco di Trento Ianeselli.

A quanto affermato dal primo cittadino fa eco l’amministratore delegato de Il Sole 24 Ore eventi, Federico Silvestri. “Volevamo costruire un’iniziativa che avvicinasse i giovani, le famiglie e più in generale tutti coloro che desiderano partecipare ma hanno meno confidenza con gli argomenti dell’economia o della geopolitica. Abbiamo costruito un calendario con 50 iniziative proprio per questo motivo e creato tre filoni che vedranno la partecipazione di artisti come Mahmood, storyteller e creator“.

L’intervento di apertura della Cerimonia inaugurale del Festival, giovedì 2 giugno, sarà affidata al Cardinale Gianfranco Ravasi, Presidente del Pontificio Consiglio della Cultura, mentre la chiusura di domenica 5 giugno sarà affidata al presidente di Confindustria Carlo Bonomi e al generale John R. Allen, Presidente di The Brookings Institution ed ex comandante delle Forze Nato e delle forze militari Usa in Afghanistan per una riflessione sul mondo dopo la crisi ucraina.

Di rilievo anche il panel dei moderatori che vede, tra i molti, i giornalisti Ferruccio De Bortoli, Lucia Annunziata, Barbara Carfagna, Maria Latella, Giulio Anselmi e Paolo Mieli.

Clicca qui per vedere l’intervista al presidente Maurizio Fugatti

Clicca qui per vedere l’intervista al Sindaco di Trento Franco Ianeselli

Clicca qui per vedere l’intervista dell’AD di Trentino Marketing Maurizio Rossini

Clicca qui per vedere l’intervista del direttore del sole24ore Fabio Tamburini