Riva del Garda: conclusa in questi giorni la nuova pensilina col tetto verde

È stata conclusa in questi giorni la nuova pensilina per i bus di Sant’Alessandro, la prima di Riva del Garda con il tetto ricoperto da un manto vegetale.

La pensilina, il cui progetto è stato redatto dall’ufficio tecnico comunale (la firma è dell’arch. Claudio Lasta mentre la direzione lavori dell’ing. Antonio Raimondo), si trova sul confine sud del parcheggio pubblico presente in prossimità dell’incrocio della via Brione con via Mazzoldi, nell’area ad aiuola che separa il parcheggio dal marciapiede. La necessità di disporre di uno spazio adatto ha comportato lo spostamento della fermata di poco meno di trenta metri.

La pensilina ha una struttura formata da montanti a sbalzo in tubolare di acciaio e lamiera zincata trattati con strato protettivo e verniciatura a polvere, con la parete posteriore in vetro temperato e la copertura piana in acciaio con fondo in lamiera rivestito con controsoffitto in lamelle di legno.

Sulla copertura è stata posizionata una vasca in alluminio con materassino di ritenzione, sulla quale è stata poggiato un tappeto vegetale della tipologia sedum.

I vantaggi della copertura verde sono numerosi: raffreddano lo spazio sotto la pensilina (la temperature dell’erba non va mai oltre i 25°C); consentono una ritenzione fino a un terzo delle precipitazioni (il che impatta positivamente sugli scarichi fognari); la graduale evaporazione dell’acqua trattenuta contribuisce al raffreddamento e all’umidificazione dei dintorni; piante e umidità riducono la polvere nell’ambiente circostante; infine, le piante creano un rifugio naturale per piccoli animali e un luogo dove gli uccelli possono abbeverarsi, oltre a un migliore microclima e, con la fotosintesi, una quota di ossigeno.

I lavori edili sono stati eseguiti dall’impresa Vallecos di Ledro, mentre la fornitura e la posa in opera della pensilina è stata eseguita dalla ditta Giochimpara di Pergine Valsugana.

