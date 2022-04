Rendena, perde il controllo della vettura e finisce fuori strada: ferito un 69 enne

Questa mattina, 13 aprile, poco prima delle 7, un’auto ha perso il controllo, finendo in una scarpata a bordo del fiume Sarca. E’ accaduto sulla strada provinciale 34 del Lisano che dall’abitato di Ragoli porta a Villa Rendena nel comune di Porte di Rendena.

Sul posto, sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118, con un ambulanza per prestare le prime cure al 69 enne rimasto ferito dall’incidente che è stabilizzato sul posto e portato in codice rosso e trasportato al pronto soccorso per accertamenti.

Oltre ai sanitari, sono arrivate le squadre dei vigili del fuoco di Villa Rendena e Tione per mettere in sicurezza l’area e il veicolo. Le dinamiche dell’incidente, non sono ancora note, ma toccherà le forze dell’ordine stabilire l’accaduto.

