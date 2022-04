Malga Cimana, strade chiuse per disinnesco proiettili al fosforo della Prima Guerra Mondiale

Nei pressi di Malga Cimana sono 14 i proiettili di artiglieria da 149 millimetri che saranno disinnescati in questi giorni dagli artificieri dell’esercito.

Si tratta di residui probabilmente caricati al fosforo, provenienti dalla Prima Guerra Mondiale e recuperati nei mesi scorsi durante un’operazione sul ghiacciaio dell’Adamello.

Per procedere alle operazioni di disinnesco il 13 e il 14 aprile, in una nota del Comune di Villalagarina, avvisa la chiusura di tutti gli accessi alla zona di Cimana.

Pubblicità Pubblicità

“Nei pressi di Malga Cimana di Pomarolo (coordinate 45°57’25”N; 11°03’34”E), si procederà al disinnesco di ordigni bellici tipo proietti di artiglieria a presunto caricamento speciale”: spiega la nota.

Durante le operazioni di bonifica prevista per i giorni di mercoledì 13 e giovedì 14 aprile 2022, dalle ore 7.00 alle ore 17.00, saranno chiusi tutti gli accessi, strade, strade forestali, sentieri ecc, sia per il traffico veicolare che pedonale nella zona interessata dalla bonifica, e per il Comune di Villa Lagarina in specifico: da località Prà dall’Albi a Malga Cimana.

Nell’area interessata, comprese le abitazioni, con un raggio pari a 1312 metri, sarà vietata la circolazione di persone, ad eccezione degli addetti ai lavori. Sarà quindi vietato l’ingresso anche animali da pascolo e a quelli domestici.

Pubblicità Pubblicità



Pubblicità Pubblicità