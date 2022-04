La Val di Sole sboccia con la primavera: riapre la pista ciclopedonale e prende il via una nuova stagione fatta di eventi, relax, sport e cultura

Il cerchio sul calendario avvolge il weekend di Pasqua. È prevista per il terzo fine settimana del mese, infatti, l’attesa riapertura della pista ciclopedonale della Val di Sole.

Un evento dal forte valore simbolico che evoca l’arrivo della bella stagione, metafora a sua volta di una rinascita carica di significato.

La primavera, insomma, entra nel vivo e la valle fa le prove generali per la sua definitiva ripartenza che troverà il suo culmine nel periodo estivo, quando al servizio della ciclabile dal 25 giugno arriverà il Bike Train, un trenino appositamente attrezzato per il trasporto delle bici che fino all’11 settembre permetterà di percorrere la tratta Mostizzolo-Mezzana in tutta comodità.

«Sono stati due anni difficili per tutti, tra ansie, dolori e ricadute economiche – sottolinea Fabio Sacco, direttore dell’Apt Val di Sole –. La resilienza e la determinazione della nostra comunità non sono però mai venute meno. Lo hanno dimostrato i positivi risultati della stagione che, tra l’altro, da noi ancora prosegue grazie alle piste che al Passo Tonale e sul Ghiacciaio Presena rimarranno aperte anche dopo il 20 aprile. Un ottimo viatico che ci conduce a questa primavera nella quale la Val di Sole è pronta per rispondere alla voglia di svago, di cultura, di socialità e di aria aperta che caratterizza tanto i residenti quanto i visitatori».

A certificare il desiderio di rinascita è l’ampio insieme di proposte ed eventi che animano il secondo trimestre dell’anno.

Molto diversificata, come sempre, l’offerta delle attività outdoor. I parchi avventura, in particolare, sono pronti ad accogliere il pubblico con i loro percorsi acrobatici. E per chi cerca emozioni più forti ecco l’arrampicata, il parapendio e lo scialpinismo. Oltre alle spettacolari discese in rafting lungo i diversi tratti del Torrente Noce, l’indiscusso “re d’Europa” per questo tipo di disciplina grazie ai suoi 28 chilometri navigabili.

Le proposte sportive, però, non finiscono qui. Numerosi sono i percorsi dedicati alla mountain bike: dagli itinerari più semplici (a partire ovviamente dalla pista ciclopedonale da 35 chilometri da Cogolo di Pejo fino a Mostizzolo) fino alle vie più impegnative.

Non mancano le offerte per gli amanti dell’equitazione: tra escursioni, passeggiate e attività per bambini. Dalla vita all’aria aperta all’acqua, poi, il passo è breve.

Terme e piscine offrono un menu fondato su due ingredienti preziosi come salute e relax. I centri di Rabbi e Pejo e l’Acquacenter Val di Sole di Malé, in questo senso, sono a disposizione dei visitatori.

Val di Sole, però, è anche sinonimo di storia e cultura. I turisti possono così scoprire la vasta offerta dei musei e dei luoghi di interesse storico ed etnografico che stimolano ogni genere di curiosità: dalle tradizioni locali raccontate dal Museo della Civiltà Solandra di Malé all’incredibile mondo delle api che caratterizza il museo MMape di Croviana.

Da non perdere, per gli appassionati di storia, una visita al maestoso Castel Caldes che fino al 1° maggio ospita la mostra “Uomini d’armi, lettere e religione” dedicata ai cittadini solandri illustri dal ‘500 al ‘900.

Inoltre, quest’anno, gli appassionati di arte troveranno aperto già a Pasqua il maestoso Castello di San Michele a Ossana. Un’imponente struttura longobarda risalente al XII secolo, incastonata su uno sperone di roccia, che racconta secoli di storia di questa porzione di Trentino e che sarà aperto tutti i fine settimana da Pasqua in poi.

Infine, tre grandi eventi. Dall’8 aprile al 1° maggio le Valli del Noce ospitano la rassegna “Aprile dolce fiorire” organizzata dalla Strada della Mela e dei Sapori per festeggiare la fioritura dei meli con visite nei meleti e vigneti, show cooking e degustazioni.

Dal 22 al 25 aprile e dal 29 aprile al 1° maggio la Val di Rabbi ospita la nuova edizione dello “Zicoria FestiVal di Sole”, la consueta rassegna dedicata alla cicoria selvatica locale.

All’inizio di giugno, inoltre, prendono il via i “Val Di Sole Outdoor Days” dedicati alla passione per le attività all’aria aperta: si parte con il Bike Fest, in programma dal 3 al 5 giugno, cui seguiranno gli appuntamenti con i Water Days, dal 10 al 12 giugno, e i Trek Days programmati dal 16 al 19 dello stesso mese.

