La realtà virtuale per conoscere la storia: a Pasqua riapre Forte Belvedere-Gschwent

Riapre in occasione della Pasqua il Forte Belvedere-Gschwent di Lavarone, con una nuova proposta di visite museali ancora più interattive e multimediali.

Il Forte Belvedere-Gschwent, tra le più grandi fortezze austro-ungariche di montagna, continua a rinnovarsi con attività e iniziative di respiro europeo. Dopo la candidatura al Club UNESCO e la realizzazione del videogioco “The Rude Awakening – Un viaggio multimediale sulle orme della vita quotidiana dei soldati in prima linea“, il Forte di Lavarone torna a far parlare di sé con una visita museale in virtual reality.

Sei le postazioni VR allestite, tre i differenti scenari e una visita immersiva che permetterà ai visitatori di calarsi nei panni dei soldati della Prima Guerra Mondiale. Che cosa accadeva nell’infermeria del Forte durante un attacco? Quali i dialoghi di soldati e sottufficiali? E come avveniva la distribuzione del rancio?

Pubblicità Pubblicità

Il visitatore potrà scoprirlo attraverso un’esperienza innovativa che, con l’ausilio di immagini, suoni e video a 360° gradi, cercherà di valorizzare ulteriormente il patrimonio storico-culturale del Forte Belvedere-Gschwent di Lavarone.

Il museo di Forte Belvedere-Gschwent riapre al pubblico in occasione della Pasqua, a partire da venerdì 15 aprile. Gli orari del mese di Aprile e Maggio saranno i seguenti: aperto da martedì a domenica (aperto anche Lunedì 18 aprile) con orario 10.00-18.00 (ultima entrata 17.30).

Non sarà più necessario il green pass per accedere al museo, né si dovrà prenotare. Necessaria la sola mascherina chirurgica. Per le visite guidate bisogna prenotare telefonicamente o tramite email e il numero minimo di partecipanti paganti è 20. Per qualsiasi informazione si può chiamare in orario di apertura del forte ai seguenti numeri: 0464/780005 oppure 349/5025998.

Pubblicità Pubblicità



Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità