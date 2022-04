Industrial Innovation Day: iscrizioni studenti universitari aperte fino al 15 aprile

Gli studenti iscritti ad una laurea magistrale o ad un corso universitario vicino al mondo industriale hanno tempo fino a venerdì 15 aprile per partecipare all’edizione 2022 di Industrial Innovation Day.

L’evento si terrà mercoledì 27 aprile, sarà completamente gratuito e digitale e vedrà la presenza di oltre 50 aziende che in questi giorni stanno preparando le proprie virtual room dove incontreranno i giovani talenti in momenti di matching dedicati. Il ventaglio dei settori è ampio e spazia dalla meccatronica all’agritech, senza dimenticare ICT, elettronica, intelligenza artificiale, smart building, green energy e biotech.

Industrial Innovation Day – I2D è l’iniziativa di Trentino Sviluppo, Università di Trento, Fondazione Bruno Kessler e Fondazione Hub Innovazione Trentino (HIT), in partnership con Agenzia del Lavoro e Confindustria Trento, che ha come obiettivo quello di favorire l’incontro tra imprese votate all’innovazione e studenti magistrali dei percorsi universitari di tipo industriale, tra cui Ingegneria, Informatica, Fisica, Biologia ed Economia.

I2D si colloca tra i progetti con cui il Trentino rilancia e promuove i propri servizi attivando la collaborazione di diversi enti e centri di eccellenza del territorio. Dopo l’esordio del 2019 tra Polo Meccatronica e ProM Facility a Rovereto e un’edizione 2021 interamente digitale con numeri in crescita – 65 iscritti in rappresentanza di 48 aziende e 80 colloqui prenotati dagli studenti – l’evento ritorna quest’anno con grandi aspettative sulla capacità di generare sinergie innovative tra i partecipanti.

Verranno presentati gli strumenti e le opportunità di incontro professionale tra mondo delle imprese e giovani talenti, con un focus privilegiato sul Dottorato in Innovazione Industriale. Si tratta di un programma interdisciplinare dell’Università di Trento (con i dipartimenti DISI, DII, DEM, DICAM e Fisica) e di FBK, nato per formare esperti di innovazione tecnologica destinati a ricoprire posizioni manageriali in ambiti industriali.

L’Industrial Innovation Day è strutturato in una prima fase di presentazioni generali in plenaria, a cui seguiranno sessioni parallele sui seguenti temi verticali: Tecnologie dell’informazione e della comunicazione ICT, Smart Manufacturing e Biotecnologie, Fisica, Energia.

Nelle stanze virtuali alle imprese sarà offerta l’occasione di illustrare con un pitch le proprie attività di R&D e l’evento si chiuderà con gli incontri “one to one” tra le aziende e gli studenti, che avranno modo di approfondire interessi, competenze e idee di sviluppo, in ottica di collaborazioni future. Info e iscrizioni: https://i2d.site.ibrida.io/students