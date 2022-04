Il 16 aprile al via la nuova stagione del Parco Archeo Natura

Dopo i festeggiamenti per il decimo anniversario del Museo delle Palafitte di Fiavé, sabato 16 aprile inizia la seconda stagione di apertura del Parco Archeo Natura.

Il villaggio fra terra e acqua sarà visitabile tutti i giorni fino al 25 aprile dalle ore 13 alle 18; dal 30 aprile al 19 giugno nei giorni di sabato, domenica, lunedì e festivi con orario 13-18 mentre dal 20 giugno l’apertura sarà giornaliera e continuata dalle ore 10 alle 18 (in agosto fino alle ore 19).

Dal 16 aprile al 19 giugno il Parco Archeo Natura e il Museo delle Palafitte, situato nell’abitato di Fiavé, propongono “Primavera in palafitta”, una rassegna di iniziative rivolte al pubblico di ogni età per scoprire, assieme agli educatori museali dei Servizi Educativi dell’Ufficio beni archeologici provinciale, l’affascinante mondo delle palafitte.

Visite guidate, laboratori per conoscere antichi saperi e mettere alla prova la propria manualità, coinvolgenti cacce alle uova e al reperto condurranno i partecipanti nell’atmosfera del villaggio palafitticolo dell’età del Bronzo che sorgeva sulle sponde dell’antico lago Carera, oggi divenuto torbiera.

Sono invece già esaurite le prenotazioni per i percorsi e i laboratori didattici rivolti agli istituti di ogni ordine e grado a riprova dell’interesse del mondo della scuola per il polo archeologico di Fiavé.

Un importante riconoscimento è giunto dalla Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico, svoltasi a Paestum nel novembre scorso, che ha assegnato al Parco il 1° Premio Internazionale di Archeologia Subacquea Sebastiano Tusa per la sezione dedicata al progetto più innovativo a cura di Istituzioni, Musei e Parchi archeologici.

Ideato e realizzato dalla Soprintendenza per i beni culturali della Provincia autonoma di Trento, il parco si estende su una superficie di 12.000 mq., immerso in un contesto ambientale di grande valore, nello scenario suggestivo della riserva naturale, nei pressi dell’area archeologica, patrimonio mondiale UNESCO, dove sono tuttora visibili i resti dei pali che sorreggevano le costruzioni preistoriche.

Varcata la soglia del parco il visitatore è accolto da installazioni che evocano la “selva di pali”, per usare la definizione dei primi archeologi che indagarono le palafitte. Una passerella sospesa sull’acqua conduce alle cinque capanne – tre delle quali visitabili – realizzate a grandezza naturale, ricostruite sulla base dei dati scientifici, documentati nelle ricerche condotte dagli specialisti.

Un’ambientazione che trasforma la visita in un’esperienza di scoperta e conoscenza coinvolgente e immersiva che porta all’esplorazione di inediti spaccati di vita di 3.500 anni fa. Corredano il percorso pannelli informativi e installazioni che scandiscono la vita del villaggio e illustrano le occupazioni quotidiane ai tempi delle palafitte.

Richiamano le attività di allevamento e caccia gli animali, domestici e selvatici, realizzati a grandezza naturale. Il centro visitatori è arricchito da filmati e apparati multimediali, mentre invitano al relax le aree di sosta e gli spazi dedicati alle famiglie e ai visitatori più piccoli.

Gli appuntamenti dal 16 aprile al 19 giugno 2022

Fino al 23 ottobre | Museo delle Palafitte di Fiavé Sulle palafitte: una storia che continua Mostra fotografica di Anna Brenna.

Sabato 16 aprile ore 15 | Parco Archeo Natura Caccia alle uova nel Parco Archeo Natura Attività per famiglie con bambini a partire dai 4 anni.

Lunedì 18 aprile ore 15.30 | Museo delle Palafitte di Fiavé Creiamo insieme una pecorella di feltro

Laboratorio per famiglie alla scoperta della lana e dei suoi molteplici utilizzi, per realizzare un’originale pecorella in feltro. Attività adatta per bambini dai 5 anni.

Venerdì 22 aprile ore 15 | Parco Archeo Natura L’archeologo cercastorie Visita guidata all’area archeologica di Fiavé – Carera e al Parco Archeo Natura

Sabato 23 aprile ore 15.30 | Museo delle Palafitte di Fiavé FiavEsplora Caccia al reperto nelle sale del Museo delle Palafitte e lungo le vie più suggestive del borgo di Fiavé con merenda per i bambini.

In collaborazione con la Pro Loco di Fiavé e il ristorante “Al Contrario”.

Domenica 1 maggio ore 15 | Parco Archeo Natura L’archeologo cercastorie Visita guidata all’area archeologica di Fiavé-Carera e al Parco Archeo Natura.

Sabato 14 maggio Kid Pass Days ore 14 | Parco Archeo Natura Visita al villaggio sul lago che scompare Visita guidata al Parco Archeo Natura. Attività per famiglie.

ore 15.30 | Museo delle Palafitte di Fiavé Il Museo delle storie nascoste Laboratorio per famiglie. Partendo dalla lettura di alcuni racconti della bibliografia “Nati per leggere” grandi e piccini saranno protagonisti nella creazione guidata di un piccolo albo illustrato, ispirato a uno o più reperti esposti in museo.

Sabato 4 giugno ore 15 | Parco Archeo Natura Specchio, specchio delle mie trame Laboratorio per famiglie per scoprire e sperimentare la produzione di fili e tessuti nei villaggi preistorici di Fiavé.

Domenica 19 giugno ore 15.30 | Museo delle Palafitte di Fiavé Avete detto palafitte Visita guidata al Museo delle Palafitte

Per partecipare alle iniziative dal 16 aprile al 4 giugno è necessaria la prenotazione al numero tel. 3351578640; per l’attività del 19 giugno al numero 3316201373.

Informazioni Provincia autonoma di Trento Soprintendenza per i beni culturali Ufficio beni archeologici

Via Mantova, 67 – 38122 Trento tel. 0461 492161e-mail: uff.beniarcheologici@provincia.tn.it

www.cultura.trentino.it/Temi/Archeologia

