Festa della Polizia: in Trentino aumentano i reati

La Polizia di Stato ha celebrato ieri la sua festa nazionale e anche a Trento le autorità civili, militari e religiose hanno preso parte ai momenti ufficiali in piazza Dante.

Il presidente del Consiglio provinciale, Walter Kaswalder (vedi foto sotto), ha presenziato assieme agli altri massimi rappresentanti dell’autonomia speciale, come gesto di ringraziamento, cordialità e pieno apprezzamento per l’indispensabile e capillare opera di prevenzione, controllo e repressione dei reati svolta dalla Polizia anche in Trentino, con il suo presidio centrale e i Commissariati periferici. ​​

Durante la celebrazione sono stati diffusi i dati relativi alle operazioni di Polizia eseguite nel periodo 1 aprile 2021 – 31 marzo 2022. Nell’arco degli ultime 12 mesi in provincia di Trento sono stati denunciati 12.702 reati. (nel periodo precedente erano stati 11.079)

Sono stati 1.268 i furti, 213 dei quali in abitazione. Nel capoluogo i reati denunciati sono stati 1248 di cui 444 furti, 62 dei quali in abitazioni

Nel periodo preso in esame in riferimento alle attività legate all’attuale situazione pandemica sono state controllate 621.777 persone di cui 1.586 sono state sanzionate, 19 denunciate. Sono stati effettuati 90.849 controlli su esercizi pubblici e attività, di questi 702 sono stati sanzionati, e 26 sottoposti a chiusura ai sensi dell’art. 4 comma 2 D.L. 25.03.2020 n.19. In ambito provinciale sono state arrestate 134 persone di cui 43 per spaccio e denunciati 1727 altri soggetti.

