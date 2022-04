Covid, Shanghai ancora in lockdown: esplode la rabbia dei cittadini per la carenza di cibo e scoppia caso diplomatico con Usa

Sembrava ormai superato, ma si torna a parlare di Covid. Continua infatti, il lockdown anti – covid iniziato il 28 marzo scorso nella città di Shanghai. La metropoli da giorni, è stretta in un severo lockdown per contenere i picchi di contagi da covid, che nelle ultime ore ha superato i 25 mila casi, in gran parte asintomatici.

Se crescono i contagi, cresce anche la rabbia tra gli abitanti, che bloccati nelle loro case, denunciano le difficoltà nel trovare cibo e generi di prima necessità. Gli scaffali vuoti nei negozi e i mancati approvvigionamenti per le attività economiche, stanno provocando disordini e proteste contro le autorità sanitarie e le forze di polizia.

Vista la difficile situazione che sta attraversando la metropoli, il dipartimento di stato americano ha ordinato al personale diplomatico non essenziale di lasciare Shanghai. La decisione però, sta provocando nervosismo nel Ministero degli esteri cinese che commenta così la scelta americana: “Con questo gesto, il Governo statunitense diffama la nostra politica di contrasto dell’epidemia. Si manipolano i dati per screditare la repubblica popolare, è l’accusa rivolta a Washington”.

Pubblicità Pubblicità

Insomma, mentre esplode la rabbia dei cittadini per le restrizioni che stanno rallentando l’intero sistema economico, la notizia dell’evacuazione del consolato americano a Shanghai ,sta sfiorando il caso diplomatico.