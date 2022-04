Carcere Spini: in arrivo 8 nuovi agenti, ne mancano ancora 74. Il problema detenuti con problemi psichiatrici

Dopo la sua ultima visita al cercere di Spini di Gardolo il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, aveva scritto una lettera indirizzata al ministro della Giustizia Marta Cartabia per sottolineare le condizioni di lavoro difficili del Corpo di polizia penitenziaria segnalategli dalle organizzazioni sindacali e per chiedere un intervento e un confronto sul tema.

Nella sua risposta il ministero della Giustizia chiarisce che sulla questione ci sarà un confronto con il ministro Cartabia il prossimo 21 aprile.

Nel dettaglio, nella lettera al ministro Cartabia il presidente Fugatti aveva spiegato come “le difficili condizioni lavorative del Corpo di polizia penitenziaria, carente nei numeri assegnati alla Casa circondariale, mi impongono di chiedere un Suo tempestivo intervento, al fine di garantire alla struttura una dotazione di personale più elevata rispetto all’attuale”.

Nella lettera si faceva notare come il numero di detenuti superi le “240 unità, definite come limite di capienza dall’Accordo di programma quadro del 2002″ e come invece il numero del personale operante nella struttura sia inferiore a quello previsto dal decreto ministeriale con riferimento a 240 detenuti.

Al 22 marzo, sottolineava ancora la missiva, infatti risultavano presenti nella Casa circondariale 155 unità di personale di Polizia penitenziaria mentre la pianta organica prevista dal decreto ministeriale citato prevede la presenza di 227 unità.

Durante un recente incontro col Provveditore regionale dell’amministrazione penitenziaria Triveneto, la dottoressa Milano, Fp Cgil con Giovanni Virruso e il delegato del Carcere di Spini, Gioacchino Ernandes, hanno ribadito tutte le criticità della struttura.

I sindacati della Fp Cgil danno notizia che alla Casa circondariale di Trento saranno assegnate 8 nuove unità di polizia penitenziaria: 3 uomini e 5 donne. Facile il conto: una volta entrati in servizio questi colleghi, ne mancheranno ancora 74.

Per questo Fp Cgil ribadisce la necessità di ulteriori risorse umane e lo fa anche in occasione della convocazione dei sindacati nazionali con la Direzione generale del personale di ieri (12 aprile) a Roma.

Il sindacato pone inoltre il tema della criticità in cui versa oggi l’Ufficio Matricola: «Serve dare seguito alla mobilità degli addetti, in uscita e in entrata, nel mese di settembre, per garantire una maggiore tutela dei lavoratori, in vista del piano ferie estivo».

Sul tema dei detenuti con problemi psichiatrici: in tutto il Trentino Alto Adige sono 41. Dal 2008 le competenze in materia sono state trasferite dal Ministero della Giustizia al Ssn, oltre alla chiusura degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari avvenuta nel 2015. Tuttavia, quello che è seguito dopo la chiusura ha creato una situazione di maggiore difficoltà perché i malati in carcere non ricevono cure adeguate, vivono in reparti comuni con gli altri reclusi e, quindi, creano problemi di carattere gestionale e organizzativo, con continue aggressioni al personale, distruzione quotidiana di stanze e suppellettili.

All’oggi sono presenti nel Carcere di Trento 287 uomini tra comuni e protetti, 37 donne al femminile per un totale di 324 ristretti (nonostante fosse stato sottoscritto un accordo Stato Provincia per una capienza massima di 240 ristretti, il Dap non ha mai rispettato l’accordo). Nei 287 sono compresi 15 malati psichiatrici e 5 sono in fase di studio.

Il Provveditore Milano, che si è confrontato coi sindacati da remoto, ha anticipato che a breve si recherà a Spini di Gardolo per comprendere meglio tutte le problematiche enunciate dalla Cgil.